Тегеран, , 19:03 — REGNUM США своими авиаударами по территории Сирии наращивают напряженность во всем регионе, нанося ущерб их же интересам, заявил 28 июня представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде во время еженедельной пресс-конференции.

Об этом 28 июня сообщает ИА Красная Весна.

«Рост напряженности в нашем регионе не в интересах Соединенных Штатов, которые идут совершенно неправильным путем, а удары в Сирии и Ираке доказывают их высокомерие», — сказал Хатибзаде.

«Вместо того, чтобы развивать кризис и создавать проблемы для народов региона, Соединенные Штаты должны скорректировать свой курс. То, что делает Вашингтон, дестабилизирует региональную безопасность, а сами Соединенные Штаты являются одной из жертв отсутствия безопасности», — добавил он.

Напомним, по данным сирийского информагентства «SANA» в ночь с воскресенья на понедельник, на сирийско-иракской границе в районе Аль-Букамаль была совершена воздушная атака США.

Министерство обороны США взяло на себя ответственность за авиаудары, объяснив, что они были нацелены на «вооруженные группировки, поддерживаемые Ираном в Ираке и Сирии». Пентагон объяснил, что это произошло в ответ на атаки беспилотников, совершенные этими группировками по американскому персоналу и объектам в Ираке.

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