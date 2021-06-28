Санкт-Петербург, , 18:35 — REGNUM Петербургские выпускники 2021 года заслужили проведение праздника «Алые паруса» в очном формате, показав высокие результаты на ЕГЭ. Об этом 28 июня в радиообращении к горожанам заявил губернатор Петербурга Александр Беглов. Он настаивает на том, что были приняты все меры, чтобы сделать проведение «Алых парусов» безопасным для его участников.

Участник «Алых парусов» 2021 года Дарья Драй © ИА REGNUM

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По словам губернатора, власти города «прислушались к пожеланиям родительской общественности, не стали лишать 40 тыс. человек праздника, который бывает только раз в жизни».

«Для нас было важно дать надежду на лучшее выпускникам 2021 года, и мы это сделали», — заявил Беглов. Заметим, что в прошлом году в ходе первой волны пандемии на «Алые паруса» выпускников 2020 года не пригласили и не допустили, проведя красочное шоу в акватории Финского залива только в режиме телевизионной трансляции.

Как отметил Александр Беглов, для безопасного проведения «Алых парусов» в очном режиме в нынешнем году для выпускников «освободили» центр Петербурга, создали обширную зону безопасности, организовали входной контроль, отказались от допуска всех сопровождающих, кроме учителей с высоким уровнем антител к коронавирусу. Выпускникам рассказали о возможных рисках и необходимости использовать средства индивидуальной защиты.

Губернатор отдельно поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, которые, по его словам, обеспечили безопасность проведения «Алых парусов».

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Напомним, после проведения массового праздника в центре Петербурга в условиях нарастающего количества новых случаев коронавирусной инфекции власти города подверглись резкой критике со стороны представителей общественности. Многочисленные фото и видео свидетельствовали о том, что масочный режим на «Алых парусах» фактически не соблюдался, а о социальной дистанции можно было забыть.

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