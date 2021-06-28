Беглов объяснил проведение «Алых парусов» в условиях пандемии
Санкт-Петербург, 28 июня, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Петербургские выпускники 2021 года заслужили проведение праздника «Алые паруса» в очном формате, показав высокие результаты на ЕГЭ. Об этом 28 июня в радиообращении к горожанам заявил губернатор Петербурга Александр Беглов. Он настаивает на том, что были приняты все меры, чтобы сделать проведение «Алых парусов» безопасным для его участников.
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По словам губернатора, власти города «прислушались к пожеланиям родительской общественности, не стали лишать 40 тыс. человек праздника, который бывает только раз в жизни».
«Для нас было важно дать надежду на лучшее выпускникам 2021 года, и мы это сделали», — заявил Беглов. Заметим, что в прошлом году в ходе первой волны пандемии на «Алые паруса» выпускников 2020 года не пригласили и не допустили, проведя красочное шоу в акватории Финского залива только в режиме телевизионной трансляции.
Как отметил Александр Беглов, для безопасного проведения «Алых парусов» в очном режиме в нынешнем году для выпускников «освободили» центр Петербурга, создали обширную зону безопасности, организовали входной контроль, отказались от допуска всех сопровождающих, кроме учителей с высоким уровнем антител к коронавирусу. Выпускникам рассказали о возможных рисках и необходимости использовать средства индивидуальной защиты.
Губернатор отдельно поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, которые, по его словам, обеспечили безопасность проведения «Алых парусов».
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Напомним, после проведения массового праздника в центре Петербурга в условиях нарастающего количества новых случаев коронавирусной инфекции власти города подверглись резкой критике со стороны представителей общественности. Многочисленные фото и видео свидетельствовали о том, что масочный режим на «Алых парусах» фактически не соблюдался, а о социальной дистанции можно было забыть.