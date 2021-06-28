28 июня 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудил мнение украинского генерал-майора об участии НАТО в конфликте между Украиной и Россией.

Тимур Кондратьев, , 18:54 — REGNUM Заявление генерал-майора СБУ Василия Вовка о том, что Украине в случае вооружённого конфликта с Россией не стоит ждать военной помощи от НАТО, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 28 июня в социальной сети «ВКонтакте».

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Как легко эти генералы говорят о войне! Словно это какая-то игра на компе! Им по барабану жертвы, разрушения! Да и вообще, будут ли победители в этой войне?!» — задаётся вопросом Зульфира Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что Вовк один из первых украинских генералов, который рассказал населению страны правду. Никто не вступится за Украину в войне, которую провоцирует она сама.

Василий Вовк Valsmirniagin

«Конечно, развеял. А что ему остается? Это только их генералы пытаются там похваляться, мол, они могут наступать и сражаться. Но, на деле, все понимают, что украинская армия сама себя-то содержать сейчас не может. Разброд и шатание», — считает Екатерина И.

Некоторые комментаторы отметили, что Западу совершенно не с руки принимать Украину в НАТО или вступаться за неё во время конфликта с Российской Федерацией. Но европейские и американские лидеры не перестанут давать Киеву надежду, которая никогда не сбудется.

«Не будете вы в НАТО никогда, и мы, Россия, не дадим это сделать. Более того, сами страны Запада прекрасно понимают, чем это будет грозить всему миру. Поэтому Европа и США будут кормить Украину бесконечными завтраками, но обещанную конфетку так и не дадут. Суровая реальность», — поделился своим мнением Дмитрий И.

Часть людей считает, что Киев сам виноват в том, что не сумел добиться достаточной поддержки со стороны Европы и США. Граждане отмечают, что власти на Украине лишь нажили себе врагов на Западе, нежели друзей.

«Россия, конечно, не последнюю роль играет в этом деле, но что-то мне подсказывает, что даже если бы они жили возле Франции, их бы всё равно не взяли, учитывая, что они пытаются со всеми конфликтов побольше устроить и не следят за своими словами. У Украины в последнее время появился природный талант наживать себе врагов», — написал Виктор В.

Украина в НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает, что руководству Украины стоит думать не о войне с Россией, а о ситуации внутри страны, на которую без слёз уже и смотреть невозможно.

«Какое к чёрту НАТО? При чём тут Россия? Вы потеряли полстраны, обвалили свою экономику. Но во всём, естественно, виноваты москали. Круто!» — пишет Илья П.

Отдельные комментаторы убеждены, что Украина могла жить и не тужить, не устрой она губительный майдан, после которого отношения с Российской Федерацией оказались полностью уничтожены.

«Что они всё лезут в это НАТО? Им бы внеблоковый статус и зону свободной торговли, через Россию и Украину китайские товары напрямую в ЕС. Прекрасно ведь понимают, что Россия с ними не воевала никогда и не собиралась. Вешают лапшу на уши об агрессии, потому что заказ нужно отрабатывать. Раньше, до Майдана все президенты незалежной ёрзали на двух стульях, получали с этого гешефт. Сейчас стул один, да и тот того и гляди выбьют, если что не так будет. Время идёт, и устоять так долго не получится», — предрекает Валерия П.

Напомним, 28 июня генерал-майор СБУ Василий Вовк заявил в эфире телеканала «Наш», что Украине в случае вооружённого конфликта с Россией не стоит ждать военной помощи от НАТО.