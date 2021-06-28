Москва, , 18:33 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписан закон, направленный на стабилизацию рынка труда и содействие занятости.

Закон цифровизирует службы занятости — приняты изменения, необходимые для развития механизма оказания государственных услуг в области содействия занятости в электронной форме на основе единой цифровой платформы «Работа в России». Там будет размещена информация о возможностях трудоустройства, работодателях, испытывающих потребность в работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, гражданах, ищущих работу.

Закон также уточняет условия получения социальных выплат в части конкретизации периода выплаты пособия по безработице и стипендий для отдельных категорий безработных граждан.

Предусмотрены меры поддержки безработных в случае направления их на обучение.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме пообещали продолжить работу над модернизацией трудового законодательства, в частности началась дискуссия о нормах, касающихся страхования от безработицы.

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