Москва, , 18:25 — REGNUM Законопроект о военном инновационном технополисе «Эра» в Краснодарском крае (Анапа) правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

Военный инновационный технополис «Эра» Минобороны является воинской частью с обособленной территорией, пропускным режимом, штатом, укомплектованным военнослужащими по контракту и военнослужащими, проходящими военную службу по призыву.

Инициатива определяет «Эре» меры государственной поддержки и определяет цели, задачи и основные направления деятельности технополиса.

В правительстве отмечают, что различие между «Эрой» и «Сколково» заключается в целях создания — военный технополис предназначен для создания и совершенствования вооружения, военной и специальной техники.

Принято решение о создании фонда развития технополиса с учредителем ПАО «Промсвязьбанк», что позволит в различных формах (гранты, беспроцентные займы и так далее) осуществлять финансирование исследований и работ, отмечают авторы.

Определяются требованию к юрлицам-участникам технополиса.

Вводится упрощенная система осуществления образовательной деятельности на территории технополиса, в частности предлагается осуществлять образовательную деятельность без получения предусмотренной законодательством Российской Федерации лицензии и государственной аккредитации.

Количество участников технополиса ограничено (не более 50) в связи со сравнительно небольшой территорией в 17,15 га, на которой размещены 14 лабораторий, такие как, например, лаборатория робототехники, лаборатория информатики, вычислительной техники и информационно-телекоммуникационных систем, лаборатория биотехнических систем и технологий, лаборатория нанотехнологий и наноматериалов, лаборатория технологий, аппаратов и машин жизнеобеспечения и так далее.