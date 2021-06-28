Киев, , 18:23 — REGNUM Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что завтра, 29 июня, Швеция в третий раз за последнее время покажет, как сильно любит Украину.

Об этом он заявил, выступая в Раде сегодня, 28 июня.

Зеленский рассказал депутатам о переговорах с властями Швеции, благодаря которым впервые в истории Украине передали три копии конституции Пилипа Орлика.

«А к 30-летию нашей независимости, впервые за 311 лет, в Украину попадет оригинал конституции Орлика. Его, вместе с булавой гетмана Орлика и гетмана Ивана Мазепы, все желающие смогут увидеть в Софийском соборе», — сказал он, после чего переключился на футбольную тему.

«С этой высокой трибуны я хочу еще раз поблагодарить наших шведских партнеров. За последний месяц, учитывая Евро-2020, Швеция уже во второй раз показывает, что является нашим большим другом (видимо, Зеленский имеет ввиду победу сборной Швеции над Польшей, благодаря которой сборная Украины вышла в плей-офф турнира — ИА REGNUM). Верим, что и завтра она в третий раз покажет, как сильно любит Украину», — заявил президент.

ИА REGNUM напоминает, что 29 июня в Глазго (Шотландия) состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы-2020 между сборными Швеции и Украины. Ранее сборная Украины никогда в истории не доходила до такой стадии чемпионата.