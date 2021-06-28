Иерусалим, , 18:20 — REGNUM Прошение об отставке подано генеральным директором министерства здравоохранения Израиля профессором Хези Леви, сообщает 27 июня ИА Красная Весна со ссылкой на Channel 12 News.

Леви — бывший главный врач Армии обороны Израиля и директор Медицинского центра Барзилай в Ашкелоне — был назначен на пост генерального директора минздрава в мае 2020 года. Он был утвержден в должности тогдашним министром здравоохранения Юли Эдельштейном после отставки главы министерства Моше Бар Симан-Това и возглавил противодействие COVID-19 в Израиле.

В своем письме об отставке, направленном министру здравоохранения Ницану Горовицу, Леви сказал, что выполнит надлежащую передачу должности, как только будет назван его преемник. Он пообещал продолжать продвигать вакцины против коронавируса для подростков и бороться с ввозом новых штаммов вируса через аэропорт Бен-Гурион.

Причины, по которым Леви уходит в отставку, не поясняются. В настоящий момент стало известно, что место уходящего генерального директора минздрава займет координатор борьбы с коронавирусом Нахман Аш.

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