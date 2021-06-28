Москва, , 18:14 — REGNUM Посол США в России Джон Салливан планирует в стретиться с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым в четверг, 1 июля, сообщает ТАСС.

«Я встречаюсь с заместителем министра иностранных дел Рябковым в четверг. Наши правительства ведут дискуссии по поводу даты проведения раунда переговоров по стратегической стабильности», — приводит агентство слова американского дипломата.

Как передавало ИА REGNUM, посол США 24 июня вернулся в Москву для возобновления работы. Ранее в МИД России сообщали, что на встрече Рябкова и Салливана планируется затронуть вопросы стратегической стабильности и обсудить двусторонние отношения.