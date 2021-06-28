Киев, , 18:13 — REGNUM Верховная рада Украины во вторник, 29 июня, проведет, кроме запланированного, еще и внеочередное заседание, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Разумков напомнил, что внеочередное заседание назначено по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, подчеркнув, что распоряжение о его проведении уже подписано.

Глава Рады уточнил, что к рассмотрению на внеочередном заседании запланировано семь законопроектов, важнейшими из которых являются проект закона о критической инфраструктуре; об основах национального сопротивления и в связи с принятием этой инициативы — увеличении численности Вооруженных сил Украины.

ИА REGNUM напоминает, что в оппозиции ранее заявили, что планы Зеленскогопо созданию «национального сопротивления» и увеличению численности ВСУ по сути свидетельствуют о подготовке к партизанской войне. Так, депутат ОПЗЖ Вадим Рабинович предположил, что за принятием новых законов последует создание системы территориальных батальонов, которые будут использоваться по решению СНБО и главы государства.

В «Слуге народа» заявляли, что данная инициатива нужна, чтобы «максимально адаптировать и интегрировать усилия всех составляющих, которые занимаются территориальной обороной Украины».