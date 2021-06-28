28 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Военные учения России в Средиземном море наглядно демонстрируют, что ВМС Британии, США и других стран НАТО полностью беззащитны перед российскими новейшими ракетными вооружениями, в первую очередь гиперзвуковыми.

Владимир Васильев, , 18:53 — REGNUM В восточной части Средиземного моря 25 июня 2021 года начались российские военные учения. В них принимают участие пять надводных кораблей, в том числе флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер «Москва», фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», а также две подводные лодки «Старый Оскол» и «Ростов-на-Дону».

Корабль ВМФ России Mil.ru

Авиация на данных учениях представлена противолодочными самолётами Ту-142, Ил-38, дальними бомбардировщиками Ту-22М3 и истребителями-перехватчиками МиГ-31К.

Изюминка, конечно же, заключается в присутствии МиГ-31К. Пара данных истребителей была переброшена на нашу авиабазу Хмеймим в Сирии 25 июня 2021 года, и это произошло впервые. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 уже работали с Хмеймима в мае 2021 года.

Истребитель-перехватчик МиГ-31К является носителем авиационного гиперзвукового комплекса Х-47М2 «Кинжал». Надо отметить, что именно гиперзвуковое оружие является главным инструментом обеспечения национальной безопасности России на морских рубежах.

Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Kremlin.ru

По словам главкома ВКС России Сергея Суровикина, высокоскоростной самолёт-носитель МиГ-31К может за считаные минуты доставить данную ракету в район сброса:

«Маршевый двигатель, установленный на аэробаллистической ракете, в течение секунд разгоняет боезаряд до гиперзвуковой скорости. Использование на конечном участке гиперзвукового полёта всепогодной головки самонаведения обеспечивает требуемую точность и избирательность поражения целей в любое время суток».

Дальность поражения гиперзвуковой ракетой «Кинжал» с МиГ-31К составляет 2000 км, а скорость полёта ракеты достигает 10−12 Махов. Истребитель МиГ-31К может нести одну такую ракету. Кстати, «Кинжал» может быть и в ядерном оснащении с боевой частью мощностью в 50 килотонн.

Следует заметить, что на опытно-боевое дежурство самолёты МиГ-31К с «Кинжалами» заступили ещё с 1 декабря 2017 года. За это время в странах НАТО не появилось аналогов данного оружия и в ближайшие два года вряд ли появятся.

Надо полагать, что совпадение времени и места российских военных учений в Средиземном море с первым боевым развёртыванием новейшего британского авианосца Queen Elizabeth не является случайным.

Авианосная ударная группа 21 (Carrier Strike Group 21 — CSG21) ВМС Британии с ним во главе находится в восточной части Средиземного моря с 7 июня 2021 года. Британский авианосец сопровождают надводные корабли, два судна снабжения и многоцелевая атомная подводная лодка с крылатыми ракетами.

Командующий Дальней авиацией ВКС РФ Сергей Кобылаш сообщил: «Пилоты самолётов [МиГ-31К] получили практические навыки выполнения задач в новых географических районах. Выполнялись задачи по уничтожению условного противника. Задачи выполнены с высоким качеством».

Авианосец относится к приоритетным целям для ракеты «Кинжал». Очевидно, что на учениях были отработаны задачи по «уничтожению» британской авианосной ударной группы 21. С учётом дальности полёта ракеты в 2000 км, т. е. возможности запустить её, не входя в зону действия ПВО АУГ, гиперзвуковой скорости в 10−12 Махов и высокой точности потенциальное поражение авианосца Queen Elizabeth гарантировано.

Мощное противокорабельное ракетное вооружение несут и дальние бомбардировщики Ту-22М3. Речь идёт о крылатых ракетах Х-22 с дальностью полёта до 450 км и их усовершенствованной версии Х-32 с дальностью полёта до 1000 км. Данные ракеты могут быть как в обычном, так и в ядерном оснащении.

Дальний бомбардировщик Ту-22МЗ Vitaly V. Kuzmin

Модернизированная версия Ту-22М3 — Ту-22М3М — рассматривается как носитель авиационного гиперзвукового комплекса «Кинжал». Она сможет нести 3−4 такие ракеты. Дальность поражения с данного самолёта-носителя оценивается в 3000 км.

Напомним, что 23 июня 2021 года британский эсминец Defender нарушил российскую границу в Чёрном море и был выдворен за пределы территориального моря России. Кстати, данный эсминец входит в состав британской АУГ 21.

Получается, что Россия ответила Британии на двух морях: 23 июня в Чёрном — выдавив под угрозой применения военной силы британский эсминец Defender из наших территориальных вод, и 25 июня в Средиземном — проведя в ходе учений «уничтожение» авианосной ударной группы ВМС Британии во главе с авианосцем Queen Elizabeth.

Таким образом, военные учения России в Средиземном море наглядно демонстрируют, что ВМС Британии, США и других стран НАТО полностью беззащитны перед российскими новейшими ракетными вооружениями, в первую очередь гиперзвуковыми. Факт доминирования России в акватории Средиземного моря становится неоспоримым.