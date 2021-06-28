Тбилиси, , 18:01 — REGNUM Выйти в центр Тбилиси 5 июля и сорвать проведение марша ЛГБТ-движения призвал граждан Грузии основатель движения «Эри» (Нация) Леван Васадзе, сообщает 28 июня ИА Красная Весна.

Видеообращение он опубликовал 26 июня на YouTube-канале «Эри».

"Я приглашаю всех, призываю вас прийти на проспект Руставели 5 июля. Разные группы собираются на разных локациях. Лично я буду с утра у памятника Руставели, поскольку в 12 часов они хотят провести непристойный так называемый парад», — заявил Васадзе.

Он попросил не бить участников «Марша достоинства», который организует ЛГБТ-движение Tbilisi Pride, а «просто выводить с места». Лидер «Эри» также призвал полицейских «не защищать торжество аморальности» в Грузии и отойти в сторону, если политики дают несправедливый приказ.

«Я призываю послов зарубежных стран, особенно послов западных стран, которые сделали своей традицией высмеивание и посягательство на грузинские традиции, не оскорблять Грузию, ее церковь, оставаться в своих посольствах и не вмешиваться в эту провокацию, в грязь», — заявил Васадзе.

Он сообщил, что пока не может сказать, сможет ли он вернуться в Тбилиси из Турции, где на данный момент проходит лечение, и принять участие в контракции.

Напомним, с 1 по 5 июля Tbilisi Pride проводит неделю, посвященную защите прав ЛГБТ, итогом которой будет проведение марша под лозунгом «Выходи за солидарность».

На этом фоне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что излишняя агитация и ажиотаж вокруг проведения марша ЛГБТ-движения в Тбилиси является дискриминацией остальных граждан Грузии.

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