Киев, , 17:22 — REGNUM Ряд бывших политических деятелей Украины пришли на торжественное заседание Верховной рады сегодня, 28 июня, в футболках с надписями: «Зе — убийца Конституции», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что сегодня на Украине отмечают 25-ую годовщину принятия конституции, и по этому поводу в парламенте и состоялось торжественное заседание. Футболки со скандальными надписями были, в частности, на первом генеральном прокуроре страны Викторе Шишкине и герое Украины Степане Хмаре.

Вместе с тем, спикер Рады Дмитрий Разумков осудил акцию, заявив, что не согласен с этими выражениями.

«Власть должна и будет придерживаться всех конституционных норм… и право на мнение также закреплено в Конституции, право на выражение своей позиции. Но желательно, чтобы эта позиция была аргументирована», — отметил Разумков.

В офисе Зеленского акцию политических деятелей пока что не прокомментировали.