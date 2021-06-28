Токио, , 17:22 — REGNUM Военный бюджет Сеула, направленный на противодействие потенциальным угрозам со стороны Северной Кореи и Китая, по отношению к ВВП страны больше, чем японский военный бюджет, поэтому необходимо признать превосходство южнокорейской оборонной стратегии над японской, сообщает 28 июня ИА Красная Весна со ссылкой на Nikkei Asian Review.

Издание утверждает, что несмотря на усилия премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги по налаживания связей с Европой и США в вопросе продвижения стратегии «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», Япония не может выполнить взятые на себя обязательства.

Прежде всего Nikkei Asian Review обращает внимание на скромный оборонный бюджет Японии, который составляет чуть более 5 трлн йен ($45,2 млрд), то есть 1% от ВВП страны. Другими словами, расходы Японии на оборону являются самыми низкими среди стран «Большой семерки».

Напротив, расходы Китая на оборону за последние восемь лет выросли в четыре раза по сравнению с японскими, напоминает издание. К тому же Пекин теперь обладает огромным военным влиянием, Северная Корея стала ядерной державой, а Россия продолжает наращивать свой военный потенциал в Азии.

Во время правления бывшего премьер-министра Синдзо Абэ в период с 2012 по 2020 год Япония резко укрепила свою систему безопасности, усилила сотрудничество с США и их союзниками. Однако, Nikkei Asian Review обращает внимание, что существует предел улучшения оборонного потенциала страны в условиях имеющегося оборонного бюджета.

По словам издания, Южная Корея действовала более решительно, чем Япония, увеличивая свой оборонный бюджет. В период с 2018 по 2020 год администрация президента Мун Чжэ Ина, вступившего в должность в 2017 году, резко увеличила свой военный бюджет.

Теперь, согласно данным, собранным ЦРУ, Южная Корея тратит около 2,7% ВВП на оборону, что превышает затраты большинства стран «Большой семерки» за исключением США.

Даже с учетом дополнительного бюджета и других расходов оборонный бюджет Японии за последние годы вырос всего на 1%. Не нужно быть математиком, чтобы увидеть, что разрыв между расходами Японии и Южной Кореи в этой области будет увеличиваться, утверждает издание.

В статье говорится, что Японии сложно было увеличить оборонный бюджет в связи с большим государственным долгом, который является самым высоким среди развитых стран и составляет 265% от ВВП.

В статье также сообщается о том, в какие именно военные сферы инвестирует Южная Корея и почему наличие сухопутной границы с Северной Кореей помогает ей поддерживать оборонный бюджет на высоком уровне.

Автор считает, что противостояние Японии и Китая в вопросе об островах Сэнкаку может сыграть такую же роль в увеличении оборонного бюджета страны, как граница между Северной и Южной Кореями.

Профессор Университета Кейо Джунья Нишино, являющийся экспертом по Южной Корее, утверждает, что для Японии сильная и стабильная Южная Корея более выгодна, чем слабая и нестабильная.

Однако, издание отмечает, что в скором времени Южная Корея обгонит Японию с точки зрения военной мощи, а также Сеул, скорее всего, одержит верх над Токио в вопросе дипломатии и в противоречивых взглядах на историю.

Вместе с тем, автор утверждает, что Японии нет необходимости осуществлять военную экспансию, а. наоборот, нужно избегать провокаций и спокойно инвестировать в свою оборону.

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