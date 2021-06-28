Минск, , 17:16 — REGNUM МИД Белоруссии 28 июня официально уведомил о приостановке своего участия в программе Евросоюза для постсоветских республик «Восточное партнёрство». Поводом стали санкции ЕС, введённые в отношении официального Минска, сказано в обобщении министерства.

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В понедельник 28 июня в МИД постсоветской республики был вызван глава представительства ЕС в Белоруссии Дирк Шубель. Ему «была заявлена твердая позиция белорусской стороны об абсолютной неприемлемости применения санкций как инструмента давления на суверенное и независимое государство». Шубеля также проинформировали «о конкретных шагах в рамках вынужденного реагирования на действия, угрожающие национальной безопасности Белоруссии и наносящие прямой ущерб ее экономике и гражданам».

«Республика Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство». Белоруссия начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС, — сказано в официальном заявлении МИД. — Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного Соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений. С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная приостановка действия Соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью».

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Белорусский постпред при ЕС отзывается в Минск для консультаций, и Шубелю также предложено выехать в Брюссель «для консультаций, чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций».

«Кроме того, в ответном порядке будет запрещен въезд в Белоруссию представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер. Белорусская сторона продолжает выработку иных мер реагирования, в том числе экономического характера», — подчёркнуто в заявлении белорусского министерства.

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