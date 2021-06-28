Архангельск, 28 июня, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский подарил мэру региональной столицы Дмитрию Мореву картину, напоминающую о неидеальной работе городской администрации.

Https://t.me/Tsybulskiy_A Подарок мэру Архангельска от губернатора региона

«Когда увидел ее, подумал, что это фотография — так чётко передана реальность, что даже песок на обочине видно. Художник не стал приукрашивать действительность: вид на Кафедральный Собор с улицы Выучейского сейчас именно такой. Рассчитываю, что смысл подарка понятен, и следующие картины художников будут отображать другую действительность — где улицы города чистые. Условия для этого мы создали», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Цыбульский не раз критиковал городских чиновников за плохую уборку улиц, что в конечном итоге привело к досрочному расторжению контракта с подрядчиком мэрии.