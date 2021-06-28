Псков, 28 июня, 2021, 17:20 — ИА Регнум. Власти Псковской области определили группы лиц, подлежащих обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. Первым компонентом вакцины до 23 июля из этих групп должны привиться не менее 60%. Об этом 28 июня сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Pskov.ru Губернатор Псковской области Михаил Ведерников

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По его словам, эпидемиологическая ситуация в Псковской области продолжает ухудшаться — прирост заболевших на прошлой неделе составил более 60%. По этой причине, а также учитывая особенности области как приграничного и туристического региона, главный государственный санитарный врач Псковской области подписал постановление об обязательной вакцинации 60% сотрудников ряда категорий.

Среди них: работники сферы образования, здравоохранения, соцзащиты, торговли, салонов красоты, косметических и СПА-салонов, бассейнов и фитнес-клубов, предприятий бытовых услуг, МФЦ, клиентских подразделений финансовых организаций и почты, ЖКХ, энергетики и транспорта, театров, кинотеатров, концертных залов, организаторов массовых и спортивных мероприятий и игровых комнат, детских лагерей и развлекательных центров.

«Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям положено организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной в срок до 23 июля. Вторым компонентом — до 13 августа. Количество привитых в итоге должно быть не менее 60% от общей численности работников», — уточнили в областной администрации.

Постановление не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке.