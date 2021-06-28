Таллин, , 17:03 — REGNUM США отказались от санкций в отношении «Северного потока 2» не просто так — в обмен Евросоюз должен обострить отношения с КНР. Такое мнение на своей странице в социальной сети Facebook высказала депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом.

По ее мнению, Евросоюз все активнее втягивается в противостоянии Штатов с Китаем, хотя десятилетиями всячески избегал этого. При этом Евросоюз не замечает того, что американцы не забывают про свою выгоду и личные интересы: «Президент США Джо Байден вовлекает нас в свое противостояние с КНР, в то же время Россия пытается с Китаем сблизиться. Байден создает прямой канал для отношений с Россией, а ЕС глядит со стороны и добровольно уступает роль лидера США, будто забыв, сколько дров наломал в отношениях с Европой их предыдущий президент».

«Кажется, часть лидеров ЕС думают о внешней политике именно что пятилетками», — заключила свои размышления Яна Тоом, выражая сожаление тому обстоятельству, что в Брюсселе готовы менять свои приоритеты в зависимости от желаний США.

Депутат Европарламента высказала мнение, что новый президент США идет по стопам своего предшественника Дональда Трампа и не делает ничего для серьезного сближения с Евросоюзом. Возможно, так поступит и следующий глава Белого дома.