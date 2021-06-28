Киев, , 17:05 — REGNUM Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко предостерег действующую власть страны от нарушения конституции.

С таким заявлением он выступил сегодня, 28 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Порошенко, в частности, заявил, что по его наблюдениям, конституция Украины — это не «шведский стол».

«То есть ты не можешь подойти, вторую или третью статью выбрать, а сто шестой, где ограничены права президента, не читать… Конституция тем и ценна, что она работает только как целостный законодательный базовый государственный организм, фундамент государственности Украины», — заявил депутат.

Порошенко также отметил, что в нынешней ситуации самое основное заключается в том, что все органы государственной власти должны прилагать все усилия для движения Украины в ЕС и НАТО. При этом, по его словам, ряд решений Зеленского и Совнацбеза страны являются не просто узурпацией власти», но «разрушением украинской государственности».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня в оппозиционной фракции ОПЗЖ заявили, что президент Зеленский игнорирует конституцию Украины и попирает её ключевые статьи.