Москва, , 16:59 — REGNUM Нет смысла размышлять абстрактно о гипотетических условиях, на которых Россия могла бы подключиться к диалогу о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 28 июня в интервью сербскому изданию «Курир».

Отвечая на вопрос журналиста, на каких условиях Москва могла бы активно подключиться к диалогу Белграда и Приштины, Захарова отметила, что настоящий формат переговоров — при посредничестве ЕС, был выработан в соответствии с резолюцией ГА ООН, которую Белград попросил Москву поддержать.

«Мы так и сделали», — сказала Захарова.

Напомним, что ранее МИД России неоднократно подчеркивал, что Евросоюз не справился с посреднической ролью в диалоге Белграда и Приштины, которая на него была возложена решением ГА ООН, принятом в сентябре 2010 года. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко ранее заявлял, что Москва готова присоединиться к диалогу, если получит соответствующее приглашение Белграда.