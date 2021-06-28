Киев, , 16:57 — REGNUM Участники международных морских учений «Си Бриз-2021», которые стартовали сегодня на Украине, должны показать, что международные морские воды открыты для всех.

Об этом заявил на брифинге в Одессе заместитель командира 65-й оперативной группы Шестого флота Военно-морских сил США, капитан первого ранга Кайл Гантт. Заявление американского военного цитируют украинские СМИ.

«Си Бриз» — демонстрация всему миру, что любая страна может заходить в международные воды Черного моря… Учения — большая возможность для всех, включая страны-партнеры, у которых нет выхода к Черному морю, привлечено много подразделений, часть которых не связана с военно-морскими силами», — отметил Гантт.

Представитель США также акцентировал внимание на масштабе учений, напомнив, что в 1997 году, в первых учениях «Си Бриз», приняли участие военнослужащие лишь из 8 стран. В этом году в учениях представлены около 30 стран, заявил капитан.

ИА REGNUM напоминает, что в конце мая министр иностранных дел РоссииСергей Лавров в одном из интервью констатировал, что военная деятельность США и НАТО расширяется на Украине и в Чёрном море.

«Накачивают украинскую армию вооружениями, оказывают ей финансовую и материальную поддержку, обучают ВСУ натовским методам ведения войны», — сказал тогда глава российской дипломатии.