Дамаск, , 16:32 — REGNUM Видеозапись авиаударов, нанесенных по поддерживаемым Ираном группам ополченцев на иракско-сирийской границе, опубликована 28 июня Центральным командованием США на видеохостинге DVIDS.

Об этом 28 июня сообщает ИА Красная Весна.

«Вооруженные силы США нанесли оборонительные высокоточные удары по объекту, используемому поддерживаемыми Ираном группами ополченцев для материально-технической поддержки и передачи современного оружия, включая беспилотные летательные аппараты», — указывает Центральное командование.

СМИ сообщают, что по меньшей мере четыре бойца шиитского ополчения были убиты в результате авиаударов, нанесенных по приказу президента США Джо Байдена.

По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, целью ударов стали объекты, которые используются поддерживаемыми Ираном ополченцами, причастными к атакам беспилотных летательных аппаратов на американский персонал и объекты в Ираке.

По его словам, удары были нацелены на «оперативные объекты и склады оружия в двух местах в Сирии и одном месте в Ираке, оба из которых расположены недалеко от границы между этими странами».

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