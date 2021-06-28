Великий Новгород, , 16:51 — REGNUM Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Новгородской области значительно ухудшилась в последнюю неделю, в связи с этим разворачиваются новые коечные мощности для лечения ковида и вынужденно уменьшается объём плановой медпомощи. Власти также принимают меры для активизации массовой вакцинации населения.

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Как сообщил 28 июня губернатор Новгородской области Андрей Никитин, заболевание стало протекать быстрее и с более тяжелыми последствиями. «Мы вынуждены будем открывать еще ковидные госпитали, у нас другой альтернативы нет», — сказал губернатор в своем видеообращении. Он призвал активнее прививаться, максимально ограничить общение, носить маски в общественных местах.

«Ситуация, похоже, будет еще хуже, чем была во вторую волну, динамика развития негативная, и нужно делать каждому всё возможное, чтобы избежать того, что все больницы будут превращены в ковидные госпитали», — сказал глава региона.

Как сообщили 28 июня в региональном оперштабе, с сегодняшнего дня развернут ковидный госпиталь на базе Старорусской ЦРБ, готовится к разворачиванию госпиталь для долечивания больных в Солецкой ЦРБ.

Также на заседании штаба было доложено, что рост заболеваемости COVID-19 в Новгородской области продолжается уже четвертую неделю. В настоящее время в больницах с этим диагнозом лежат 677 человек, ️их них 14 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего на сегодняшний день в области развернуто 940 коек. Еще 1115 человек лечатся амбулаторно.

На сегодня первый этап вакцинации от коронавируса прошли 83 604 человека, завершили вакцинацию 67 958 жителей Новгородской области.

Губернатор Андрей Никитин сообщил, что подпишет указ, который четко регламентирует для работодателей обязанности по отчетности о вакцинации, наличии работников с антителами или медотводами от прививки. За не заполнение отчетности предусмотрена ответственность. К 1 октября 2021 года при недостижении плановых цифр по вакцинации — от 60% до 100% в зависимости от сферы деятельности — непривитых работников работодатели обязаны будут переводить на удаленный режим.

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