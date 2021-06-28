Киев, , 16:32 — REGNUM Соглашение Украины с ЕС об «открытом небе» может быть подписано уже осенью нынешнего года, заявил 28 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль уточнил, что речь идет об одном из пяти «безвизов», которые нынешние власти Украины планировали подписать с ЕС, передает корреспондент ИА REGNUM.

Украинский премьер пояснил, что соглашение открывает рынок авиаперевозок, от чего выигрывают украинские пассажиры и авиакомпании. Кроме того, по его словам, это создаст больше выбора для путешествий, новые возможности для авиационной отрасли, лучшее сочетание с новыми маршрутами и направлениями.

Президент Владимир Зеленский также выразил Брюсселю благодарность, подчеркнув, что соглашение позволит гражданам Украины получить более дешевые билеты и расширить географию путешествий. Зеленский добавил, что подписание документа станет еще одним шагом к вхождению Украины в единое европейское пространство.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно о том, что Евросовет одобрил решение о подписании с Украиной Соглашения об общем авиационном пространстве. Аналогичные соглашения планируют подписать с Арменией, Тунисом и Катаром.