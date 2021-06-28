Москва, , 16:25 — REGNUM Дополнительное заседание Совета Думы намечено на 30 июня. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Планируется направить в рассылку поступившие на рассмотрение Госдумы законопроекты в правительство и в регионы, чтобы законотворческий процесс не стоял на месте, не копились законопроекты отметил Володин.

Заседание Совета Думы предполагается провести в 10:00 мск — до начала прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.

После завершающего пленарного заседания 17 июня в Госдуму внесли более 40 законопроектов.