Белград, , 16:11 — REGNUM Сербы смотрят на албанцев как на своих братьев. Об этом заявил 28 июня в монастыре Грачаница в Косово и Метохии патриарх Сербский Порфирий после богослужения по поводу православного праздника Видовдан. Поэтому, считает патриарх, сербы и албанцы могут не только понять друг друга, но и жить и работать вместе.

Патриарх особо подчеркнул значимость монастыря Грачаница и других православных религиозных объектов на территории Косово и Метохии для верующих Сербской православной церкви.

«Грачаница и другие святыни — это есть наследие мировой культуры, но ничего в мире не существует без своего имени и фамилии. Наши имена и фамилии — это Грачаница, Печская патриархия, Богородица Льевишская, Косово и Метохия. Наше имя и фамилия — это и есть наша православная церковь», — процитировал телеканал РТС слова патриарха Порфирия.

«Нам говорят — откажитесь от Грачаницы, откажитесь от Косово и Метохии. Но, господа, я спрашиваю — вы бы допустили, чтобы вам кто-то выковырял глаза, отрезал уши, вырвал сердце? Мы знаем, что не допустили бы. Это борьба за настоящую свободу», — добавил патриарх, подчеркнув, что различия между людьми являются не поводом для вражды, а дарованием Господа.

Напомним, что сербы 28 июня отмечают годовщину битвы на поле Косово, которая произошла в 1379 году. В последнее время власти в Приштине активно требуют, чтобы охрану сербских православных монастырей в Косово и Метохии обеспечивали не международные силы безопасности, а сепаратистская полиция.