Новосибирск, , 16:06 — REGNUM Мэрия Новосибирска запустила опрос о вакцинации населения. Новосибирцев спрашивают, прививка: обязанность или осознанность?

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«Как на ваш взгляд массовое или обязательное вакцинирование может повлиять на ситуацию с распространением коронавируса? Ваше отношение к вакцинации? — говорится в описании. — С 28 июня по 12 июля участвуйте в опросе на муниципальном портале или портале Госуслуг».

Опрос завершится 12 июля 2021 года.

В мэрии подчеркивают, что ситуация с заражением коронавирусной инфекцией в Новосибирской области ухудшается с каждым днем. 23 июня было принято решение о вводе новых ограничений из-за распространения коронавируса.