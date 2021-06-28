Тюмень, 28 июня, 2021, 16:03 — ИА Регнум. В Тюмени в микрорайоне «Ямальский-2» введена в эксплуатацию поликлиника и станция скорой медицинской помощи общей площадью более 14 тысяч кв.м. Об этом сообщает пресс-служба главного управления строительства Тюменской области.

Пресс-служба управления строительства Тюменской области Новая поликлиника в микрорайоне «Ямальский-2»

Строительство поликлиники и станции скорой помощи началось весной 2019 года. Возведение здания затянулось в связи с пандемией коронавируса, которая повлияла на поставку материалов и оборудования.

В ближайшее время поликлинику, рассчитанную на 500 посещений в смену, начнут укомплектовывать медицинской техникой. В новом медучреждении предусмотрены детское и взрослое отделения, станция скорой медицинской помощи, женская консультация, отделение томографии, рентгенодиагностики, физиотерапии и лечебной физкультуры.

Кроме того, в Тюмени продолжается реконструкция поликлиники на улице Пермякова, отметили в региональном управлении строительства.