Рим, , 16:03 — REGNUM Грузия принимает активное участие в международной борьбе с терроризмом, заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани 28 июня на совещании Глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Трансляцию с заседания ведёт пресс-служба МИД Италии.

«Мы внесли значительный вклад в эту борьбу, и в будущем чрезвычайно важно поддерживать тесную координацию с нашими партнерами. Вклад, который наши военные внесли в антитеррористическую коалицию в Афганистане и в борьбу с терроризмом, неоценим», — сказал Залкалиани.

Он добавил, что Тбилиси после вывода всех грузинских войск из Афганистана продолжает участвовать в борьбе с терроризмом, сделав Грузию «региональным хабом» для Глобальной коалиции.

Напомним, сегодня, 28 июня из Афганистана вернулись на родину последние грузинские военнослужащие, участвовавшие в миссии НАТО.

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