Минск, , 15:58 — REGNUM Бывший пособник гитлеровских оккупантов во время Великой Отечественной войны — он же бывший президент постсоветской Литвы Валдас Адамкусдолжен быть допрошен. Его показания важны в расследовании уголовного дела по факту геноцида населения оккупированной БССР, заявилзамгенпрокурора Белоруссии Алексей Стук.

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Комментируя расследование резонансного уголовного дела о геноциде, Стук в эфире 27 июня белорусского гостелеканала «СТВ» сообщил: «Допрошены около 4000 человек, большая часть из них — узники. Конечно, они были совершенно в молодом или детском возрасте, но по их воспоминаниям тоже можно воспроизвести многие события. Установлено более 80 захоронений, которые доселе были неизвестны, они были безымянными. Исходя из этого, будет продолжена работа, будут продолжаться установления фактов истребления белорусского народа. На этой основе будет сделан вывод, что в период Великой Отечественной войны было именно планомерное целенаправленное истребление белорусского народа, прежде всего регулярной немецкой армией и примкнувшими к ним коллаборантами из числа некоторых соседних государств».

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«В некоторых карательных операциях более активную роль играли коллаборационисты из числа литовских, латышских националистов, которые уничтожали белорусский народ. Один из них — это общеизвестная фигура — Антанас Импулявичюс по прозвищу «Минский мясник», который участвовал во многих карательных операциях, на его счету десятки тысяч загубленных жителей Белоруссии. Следует отметить особенно масштабную карательную операцию «Зимнее волшебство», которую он возглавлял. Инициативно к нему буквально напросился в помощники Валдас Адамкус. «Минский мясник» после освобождения Белоруссии скрылся на территории Германии, после этого эмигрировал в Америку. К сожалению, Америка отказала нам в его выдаче, в настоящее время его судьба неизвестна. А вот Адамкус через некоторое время вернулся в Литву и избирался на высший пост, был президентом Литовской Республики», — рассказал белорусский правоохранитель.

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Замгенпрокурора Белоруссии признал, что точное местонахождение Адамкуса белорусским правоохранителям не известно. При этом он отметил: «Но мы запросили Литву о его местонахождении и о возможном допросе. Уголовное преследование в отношении его актуально, поскольку он жив и давал интервью одному средству массовой информации. Мы надеемся на разумный подход и соблюдение компетентными органами этих стран своих обязательств по международным договорам и конвенциям. Предполагать их ответы, насколько они отзовутся на нашу просьбу, сейчас, наверное, преждевременно, но мы надеемся на здравый смысл в решении этого вопроса. Бесспорно, нами в рамках этого уголовного дела направлены запросы во многие страны, даже такие отдаленные, как Великобритания, Канада».

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