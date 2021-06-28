Нур-Султан, , 15:57 — REGNUM Взаимодействие в рамках интеграционных объединений обсудили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель правительства Белоруссии Роман Головченко, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Токаев сказал, что Белоруссия остается для Казахстана стратегическим партнером и союзником. «Мы будем делать все возможное, чтобы углублять и развивать наше сотрудничество», — сказал глава государства.

По его словам, сторонам необходимо серьезно подойти к реализации достигнутых двусторонних договоренностей. Головченко, в свою очередь, отметил важность человеческого фактора в развитии отношений.

Он добавил, что экспорт Казахстана в Белоруссию растет быстрее, чем белорусский импорт.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня премьер-министры Казахстана и Белоруссии Аскар Мамин и Роман Головченко подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов.

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