Бишкек, , 15:56 — REGNUM Президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов обсудил со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым перспективы сотрудничества в сфере энергетики, уделив особое внимание возможности организации поставок туркменского газа в Киргизию. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства сегодня, 28 июня.

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Туркменский лидер заявил, что Туркмения может удовлетворить все потребности Киргизии в природном газе, и предложил представителям двух стран обсудить технические и организационные вопросы, касающиеся этой темы.

«Киргизия — перспективный партнер для нас, но несмотря на рост товарооборота в этом году, в целом уровень двустороннего сотрудничества нельзя считать высоким. Необходимо провести тщательный анализ и устранить препятствия, которые мешают полноценно взаимодействовать», — подчеркнул Бердымухамедов.

Напомним, что в Киргизии продолжает разгораться энергетический кризис, спровоцированный острой нехваткой воды в водохранилище при Токтогульской ГЭС — главном энергообъекте страны.

Отметим также, что киргизские власти намерены в ближайшее время поднять тарифы на отопление — сразу на четверть, и на электроэнергию — почти в полтора раза.

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