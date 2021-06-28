Кострома, 28 июня, 2021, 16:17 — ИА Регнум. В Костромской области в период аномальной жары три человека, в том числе подросток погибли на воде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по региону.

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Первое происшествие случилось 22 июня в Красносельском районе. В пруду, расположенном на территории деревниАфанасовоутонула 46-летняя женщина. Спустя день, 23 июня в Костроме в районе улицы Верхне-Набережной спасатели извлекли из воды тело мужчины 1983 года рождения, он купался на необорудованном пляже.

Последняя трагедия имела место в ночь с 26 на 27 июня. Как сообщает ГТРК «Кострома», двое школьников пошли купаться на оборудованный пляж реки Унжи в Мантуровском районе. Мальчики пришли на пляж в то время, когда дежурство спасателей было окончено. Один из подростков в возрасте 15 лет решил заплыть на большую глубину, но не рассчитал силы и погиб. Друг пытался прийти ему на помощь, но для спасения не хватило сил и опыта.

Напомним, что в Костроме с 1 июня открыли четыре пляжа в районе улиц Лесной (центральный пляж), Широкой (заволжский пляж), на Речном проспекте иЧернигинскойнабережной. Официально купальный сезон начался, но вода в районе всех объектов не соответствует нормам по микробиологическим показателям и химическим свойствам. Впрочем, горожанам это не мешает — увидеть купающихся в реках Волге и Костроме можно в любое время суток.