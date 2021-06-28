Минск, , 15:52 — REGNUM К 1 января 2022 года экономическая часть интеграции Белоруссии и России будет завершена. Об этом 28 июня в Москве заявил белорусский посол Владимир Семашко.

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«Стоят такие задачи, как в кратчайший срок, буквально к 1 января 2022 года, создать единый рынок нефти, нефтепродуктов, единый рынок газа, единый рынок электроэнергетики, единый транспортный рынок, вести единую промышленную и сельскохозяйственную политику, провести унификацию налогового и таможенного законодательств. То есть создать такую экономическую базу, которая будет очень нужной и важной и для Белоруссии, и для России», — заявил Семашко.

По его словам, мы сейчас находимся в принципиально новой стадии» и «нам надо укреплять экономическую базу союза России и Белоруссии». Поэтому союзникам предстоит перейти к единой промышленной и сельскохозяйственной политике, создать общие рынки энергоресурсов, транспорта, унифицировать налоговое и таможенное законодательство.

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Семашко также напомнил, что «стороны завершают работу над 28 интеграционными картами», сообщает госинформагентство БелТА. Названия «интеграционных карт» (ранее — «дорожных карт») в официальном сообщении не приводятся.

Напомним, в 2019 году Александр Лукашенко после переговоров с Владимиром Путиным в Сочи заблокировал подписание пакета из 31 «дорожной карты» углубления экономической интеграции в рамках реализации договора о создании Союзного государства. В итоге 20-летие союзного договора было сорвано, а сам договор 1999 года до сих пор не выполнен в основных и важнейших своих положениях. Торпедируя реализацию договора, Минск требует от России снижения цен на стратегическое сырьё, кредиты, торговые преференции и другие формы «поддержки».

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