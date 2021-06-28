Джакарта, , 15:41 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо приветствовал выдачу разрешения на использование вакцины Sinovac для вакцинации детей в возрасте 12−17 лет, сообщает Kompas.

Ожидается, что с этим шагом программа вакцинации против коронавируса в Индонезии будет ускорена.

Глава государства также напомнил жителям оставаться дисциплинированными при выполнении протоколов здравоохранения для предотвращения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии одобрило проведение клинических испытаний ивермектина в качестве препарата против COVID-19.

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