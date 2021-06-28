Сеул, , 15:40 — REGNUM Темпы роста экономики Южной Кореи в 2021 году могут превысить отметку 4%. Об этом сообщает Chosun Biz со ссылкой на заявление южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина.

Данное заявление глава государства сделал 28 июня в ходе расширенного заседания министров экономического блока.

Он отметил, что во втором квартале текущего года экспорт товаров из страны достиг рекордной отметки, объём инвестиций также значительно увеличился.

Тем не менее, Мун Чжэ Ин напомнил о необходимости создания дополнительных рабочих мест и сокращения разрыва в доходах. Он также сообщил о расширении финансовых возможностей государства и призвал правительство принять ещё один дополнительный бюджет для оказания помощи населению как можно скорее.