Тбилиси, , 15:39 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили проявит гражданскую ответственность, если примет участие в гей-параде, который запланирован в Тбилиси. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 28 июня заявил журналистам депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Роман Гоциридзе.

Политик прокомментировал призывы членов правящей партии «Грузинская мечта» и Грузинской православной церкви к членам некоммерческой организации «Тбилиси-прайд» отказаться от запланированного ими мероприятия. По мнению Гоциридзе, это якобы поспособствует тому, чтобы к частникам акции применили насилие.

«Пусть президент соблаговолит прийти 5 июля на прайд, пусть повяжет шарф цвета радуги, возьмет за руку своего личного духовника и проявит гражданскую сознательность», — сказал депутат.

Напомним, некоммерческая организация «Тбилиси-прайд» объявила о проведении с 1 по 5 июля серии акций «Неделя прайда». В конце мероприятия участники планируют устроить шествие на центральной улице города. Подобные акции в столице Грузии проходят регулярно.

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