Ярославль, 28 июня, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Днём 28 июня в Ярославле были эвакуированы шесть торговых центров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Торговый центр в Ярославле

Эвакуация была проведена после сигнала о минировании, который оказался ложным. На место выезжали сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС.

«Наши сотрудники находились на поддежурстве в торговых центрах «Европа», «Аура», «Космос» в Брагино и в Заволжском районе, «Яркий», «Шоколад», «Альтаир» и «Аврора», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

В настоящий момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.