Санкт-Петербург, 28 июня, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Спасатели помогли женщине, которой стало плохо на обзорной площадке колоннады Исаакиевского собора. Её на носилках спустили к машине скорой медицинской помощи. Об этом 28 июня рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Исаакиевский собор

ЧП в музее произошло днем 28 июня. На колоннаде Исаакиевского собора 50-летней женщине стало плохо, она потеряла сознание. Для ее транспортировки в машину скорой помощи к месту были направлены пожарно-спасательные подразделения, в частности, 78-метровый пожарный подъемник.

«В итоге сотрудниками Поисково-спасательной службы при помощи носилок женщина по маршевой лестнице была транспортирована вниз и передана медикам», — уточнили в ведомстве.