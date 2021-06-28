Москва, , 15:18 — REGNUM Вооруженные силы России сейчас представляют собой сплав передовых технологий, инноваций и знаний, заявил 28 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных организаций высшего образования Минобороны России, МЧС России, ФСБ России, ФСО России и Росгвардии.

По словам главы государства, командирам в вооруженных силах нужна не только фундаментальная теоретическая подготовка, но и готовность помогать подчиненным осваивать новейшие образцы военной техники.

«Потому что современные вооруженные силы — это настоящий сплав передовых технологий, инноваций и знаний», — заявил российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что в современных условиях роль командиров стала ещё большей в вооружённых силах, чем прежде.

Ратное мастерство и воинский дух личного состава, умение действовать быстро, грамотно, чётко и слаженно в современных условиях в значительной степени, с учётом новейшей техники, зависит от командира, подчеркнул глава государства.

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