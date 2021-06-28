Москва, , 15:23 — REGNUM Новые уникальные системы вооружений готовят в России к постановке на боевое дежурство. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 28 июня на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.

Он отметил, что уже стоит на боевом дежурстве гиперзвуковое оружие, это комплексы «Авангард» и «Кинжал». Военным выпускникам придётся работать с новейшей техникой.

«На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них — межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», зенитные системы С-500 «Прометей» и другие комплексы», — сказал российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин анонсировал новую госпрограмму вооружения с горизонтом планирования до 2034 года. Он пояснил, что её формируют с учётом перспективных военных разработок. Цель программы — дальнейшее укрепление оборонного потенциала.

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