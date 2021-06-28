Пекин, , 15:15 — REGNUM Китайские власти благодарны России за передачу связанных с историей Коммунистической партии Китая (КПК) архивов, а также за поздравление и поддержку в связи с предстоящим столетием КПК. Об этом 28 июня заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в формате видеоконференции.

Как напомнил председатель КНР, 1 июля Китай будет отмечать столетие создания КПК и это событие станет наиболее важным в политической жизни страны.

«Росархив передал ценные исторические документы, связанные с ранним периодом КПК, китайская сторона искренне благодарна за поздравление и поддержку со стороны нашего доброго соседа и истинного партнёра», — сказал Си Цзиньпин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил о важности зафиксированного отсутствия взаимных территориальных претензий между РФ и Китаем.