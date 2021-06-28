Киев, , 15:12 — REGNUM Пенсионеры ДНР и ЛНР не получили с 2014 года пенсии на общую сумму около 900 млрд гривен или $32,7 млрд. Об этом заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

«Расчётная сумма пенсионных выплат в период с августа 2014 года по октябрь 2020-го составляет почти 900 миллиардов [гривен]… Это те деньги, если бы ничего не произошло, мы людям выплачивали бы пенсии», — рассказала она.

По её оценке, пенсионный фонд Украины недополучил с августа 2014 года по май 2021 года 141 млрд гривен или свыше $5 млрд.

Напомним, ранее в ДНР оценили задолженность Украины перед пенсионерами, живущими в республике, примерно в $4,6 млрд.

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