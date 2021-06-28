Тбилиси, , 15:08 — REGNUM Депутаты парламента Грузии от оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) отказываются от парламентских должностей. Об этом 28 июня заявил на заседании законодательного органа представитель ЕНД Леван Хабеишвили.

Он сообщил, что члены партии отказываются от положенных им постов глав комитетов и заместителей спикера парламента.

«К сожалению, распространяется ложная информация, как будто нам нужны парламентские должности, — сказал Хабеишвили. — Мы заявляем, что отказываемся от этого».

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». 19 апреля 2021 года представителями властей и ряда оппозиционных партий было подписано соглашение о выходе из политического кризиса, в котором предусматривалось увеличение квоты для оппозиции на должности в парламенте. В ЕНД это соглашение не приняли, но бойкот парламента прекратили.

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