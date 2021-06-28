Варшава, , 14:51 — REGNUM Сотрудники Исследовательского центра Kantar провели опрос общественного мнения в Польше на предмет рейтинга политических партий. Результаты были обнародованы 28 июня на телеканале TVN24.

Если бы парламентские выборы в Польше проходили в этом месяце, правящая в республике партия «Право и справедливость» получила бы 30% голосов избирателей, партия Шимона Холовни «Польша 2050» — 21%, а «Гражданская коалиция» — 19%. Эта тройка лидеров установилась в республике еще с начала 2020 года.

Кроме данных политических сил, пятипроцентный барьер, позволяющий партии получить места в парламенте, преодолели бы националисты из «Конфедерации», а также «Левые». Их поддержка составляет 8% и 6% соответственно. В то же время «Польская крестьянская партия» и «Кукиз 15» остались бы вне стен Сейма, хотя по результатам майского опроса они также преодолевали пятипроцентный барьер.

Опрос проводился 24−25 июня 2021 года на репрезентативной выборке из 1 001 взрослого жителя Польши.