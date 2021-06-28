Кострома, 28 июня, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В Костромской области аномально жаркую погоду сменят грозы и дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Наталья Диева Дождь

Вечером 28 июня в регионе ожидается грозовой фронт, после которого дневная температура воздуха опустится с 34 до 27−23 градусов тепла. Со вторника 29 июня по пятницу 2 июля в области прогнозируют дожди. К выходным воздух прогреется до умеренных 25 градусов тепла.

Как ранее писало ИА REGNUM, аномально жаркая погода с превышением нормы на 7−10 градусов держалась в области с 21 июня. О прекращении тепла и «ниспослании дождя» молился митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт.

Из-за высоких температур в области были замечены редкиеприродные явления — сухие грозы, ставшие причиной нескольких крупных пожаров. Самым серьёзным из них стало возгорание леса на площади 60 га, замеченное 23 июня. Специалистам удалось ликвидировать пламя лишь спустя двое суток, 25 июня.