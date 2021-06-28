28 июня 2021 | Время чтения 2 мин

На Украине отмечают день Конституции, которая была принята 25 лет назад. Свое отношение к празднованию дня принятия Основного закона государства выразили зрители украинского телеканала НАШ.

Оксана Переможенко, , 15:47 — REGNUM 28 июня по случаю празднования на Украине дня Конституции, которой исполнилось 25 лет, украинский телеканала НАШ предложил своим зрителям ответить на вопрос, нужен ли государству новый Основной закон. 18% ответили «да», 20% — «нет», 62% считают, что разницы нет — «что с ней, что без неё».

Конституция Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

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Свое отношение к основному закону государства люди также выразили в комментариях к опросу, опубликованному в сообществе YouTube-канала «НАШ». Многие не понимают, зачем стране новая Конституция, если попирается действующая.

«Зачем Украине две невыполняющиеся Конституции?» — не понимает Евгений М.

«Конституция не работает! Она — сама по себе, а бандитская группировка под названием «государство» — сама по себе», — написала Александра Д.

Верховная рада Украины Perohanych

«Конституция должна выполняться. А там с первых статей нарушается право на русский язык, русскую культуру», — пишет Елена К.

«Украине конституция не нужна от слова «совсем». Пусть злобный карлик на листочке напишет свои хотелки, и всё — конституция готова», — добавила Виктория С.

«Власть имущие об нее ноги вытирают, включая гаранта, что празднуют — непонятно. Свобода вероисповедания, где она? Природные ресурсы принадлежат народу Украины! Какие ресурсы? Газ, который вы добываете по 3 гривны, а продаете населению по 12? Разницу куда деваете? Пенсионерам, одиноким матерям, инвалидам? И так далее, и так далее по всем пунктам Конституции… Что празднуем?» — спросил Валерий К.

«Какой смысл в новой Конституции, если наши чиновники подомнут ее под себя или напишут ее так, как будет выгодно им?» — поинтересовался Максим К.

«А смысл? Её все равно власть игнорирует. Что она есть, что её нет. Ющенко тоже «выбрали» не по конституции, и эти этому примеру следуют», — добавил один из читателей.

«Конечно, нужна! Просто необходима! И она называется Конституция Российской Федерации. Проведите референдум о федерализации Украины и о самоопределении областей, и все встанет на свои места — люди все сами решат», — написал Дмитрий Б.

Конституция России Иван Лазебный © ИА Красная Весна

«Конституция Украины после майдана — не основной, а пустой закон. Украина есть независимое, социальное и правовое государство в Конституции — внешнее управление, сокращение социальных гарантий и целесообразность майдана вместо закона в жизни. Свободное использование, развитие и защита русского языка в Конституции — дискриминация и запрет русского языка в жизни… Не может быть привилегий и ограничений по политическим убеждениям, религиозным и языковым признакам в Конституции — дискриминация всех, кто против майдана, по признаку русского языка и церкви… После 2014 года нарушение прав, гарантированных Конституцией, особенно для тех, кто против майдана, это уже норма жизни. Не знаю даже, что тут праздновать», — подытожил украинский политолог Александр Скубченко в своем телеграм-канале.

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