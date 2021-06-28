Джакарта, , 14:37 — REGNUM Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в Индонезии одобрило проведение клинических испытаний ивермектина в качестве препарата против COVID-19, сообщает Kompas.

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Причина предоставления разрешения на клинические испытания основана на опубликованных данных, показывающих, что препарат ивермектин можно использовать для лечения коронавируса.

Клинические испытания препарата будут проводиться в восьми больницах Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии намерен достичь 2 млн инъекций в день к августу 2021 года.

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