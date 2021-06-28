Тбилиси, , 14:32 — REGNUM Депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Нона Мамулашвили 28 июня в ходе заседания в парламенте включила гимн России. Трансляцию вела пресс-служба грузинского законодательного органа.

Мамулашвили включила музыку во время выступления депутата от правящей партии «Грузинская мечта» Михаила Сарджвеладзе. Он в это время высказывал своё мнение о докладе премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили, выступившего ранее перед депутатами.

Спикер парламента Каха Кучава прокомментировал поступок представительницы ЕНД.

«Браво, браво. В месте, где был подписан Акт о независимости Грузии, вы включили гимн России», — сказал Кучава.

Стоит отметить, что представители ЕНД и «Мечты» регулярно называют друг друга «агентами Кремля» и обвиняют в «работе на интересы России».