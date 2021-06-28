Москва, , 14:25 — REGNUM В России формируется новая госпрограмма вооружений с горизонтом планирования до 2034 года. Об этом 28 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных организаций высшего образования Минобороны России, МЧС России, ФСБ России, ФСО России и Росгвардии.

«С учётом перспективных разработок ведущих научных коллективов, оборонных институтов и КБ формируется уже и новая госпрограмма вооружений с горизонтом планирования до 2034 года. И её реализация будет нацелена на дальнейшее укрепление оборонного потенциала страны. Конечно, вам придётся работать с этой техникой», — заявил Путин.